Вырицкая поликлиника обновила отделение физиотерапии

На втором этаже поликлиники Вырицкой больницы в физиотерапевтическом отделении отремонтировали помещения, инженерные сети, установили новые стеклопакеты. Также здесь смонтированы 12 кабинок для проведения процедур. Об этом сообщила пресс-служба администрации Ленобласти.

Ремонт отделения – это первый этап капитального ремонта поликлиники Вырицкой больницы, он длился больше года. <...> В этом году мы продолжим капитальный ремонт здания поликлиники. Александр Жарков, председатель комитета по здравоохранению Ленинградской области

Ремонт в отделении проведен в рамках федерального проекта "Модернизация первичного звена здравоохранения" нацпроекта "Здравоохранение".

Ранее стало известно, что с 16 января областной онкодиспансер станет частью Ленинградской областной клинической больницы.

Фото: администрация Ленобласти