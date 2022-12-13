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Вырицкая поликлиника обновила отделение физиотерапии
Сегодня, 15:28
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Вырицкая поликлиника обновила отделение физиотерапии

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На втором этаже поликлиники Вырицкой больницы в физиотерапевтическом отделении отремонтировали помещения, инженерные сети, установили новые стеклопакеты. Также здесь смонтированы 12 кабинок для проведения процедур. Об этом сообщила пресс-служба администрации Ленобласти. 

Ремонт отделения – это первый этап капитального ремонта поликлиники Вырицкой больницы, он длился больше года. <...> В этом году мы продолжим капитальный ремонт здания поликлиники.

Александр Жарков,  председатель комитета по здравоохранению Ленинградской области

Ремонт в отделении проведен в рамках федерального проекта "Модернизация первичного звена здравоохранения" нацпроекта "Здравоохранение".

Ранее стало известно, что с 16 января областной онкодиспансер станет частью Ленинградской областной клинической больницы.

Фото: администрация Ленобласти

Теги: поликлиника, физиотерапия
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

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