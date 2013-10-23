С 16 января областной онкодиспансер станет частью Ленинградской областной клинической больницы

Два областных медицинских флагмана объединились. С 16 января 2023 года областной онкодиспансер станет частью Ленинградской областной клинической больницы. Об этом сообщила пресс-служба региональной администрации.
Объединение позволит создать уникальный для Северо-Запада лечебно-диагностический пациентоориентированный комплекс, оказывающий помощь по всем направлениям современной медицины.
Николай Емельянов, зампредседателя правительства Ленинградской области по социальным вопросам
Объединение улучшит качество оказания медицинской помощи.
В Кудрово 30 декабря была введена в эксплуатацию поликлиника.
Фото: пресс-служба региональной администрации
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