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С 16 января областной онкодиспансер станет частью Ленинградской областной клинической больницы
Сегодня, 15:36
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

С 16 января областной онкодиспансер станет частью Ленинградской областной клинической больницы

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Объединение улучшит качество оказания медицинской помощи.

Два областных медицинских флагмана объединились. С 16 января 2023 года областной онкодиспансер станет частью Ленинградской областной клинической больницы. Об этом сообщила пресс-служба региональной администрации. 

Объединение позволит создать уникальный для Северо-Запада лечебно-диагностический пациентоориентированный комплекс, оказывающий помощь по всем направлениям современной медицины.

Николай Емельянов, зампредседателя правительства Ленинградской области по социальным вопросам

Объединение улучшит качество оказания медицинской помощи.

В Кудрово 30 декабря была введена в эксплуатацию поликлиника.

Фото: пресс-служба региональной администрации

Теги: диспансер, медицина
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

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