С 16 января областной онкодиспансер станет частью Ленинградской областной клинической больницы

Объединение улучшит качество оказания медицинской помощи.

Два областных медицинских флагмана объединились. С 16 января 2023 года областной онкодиспансер станет частью Ленинградской областной клинической больницы. Об этом сообщила пресс-служба региональной администрации.

Объединение позволит создать уникальный для Северо-Запада лечебно-диагностический пациентоориентированный комплекс, оказывающий помощь по всем направлениям современной медицины. Николай Емельянов, зампредседателя правительства Ленинградской области по социальным вопросам

Объединение улучшит качество оказания медицинской помощи.

В Кудрово 30 декабря была введена в эксплуатацию поликлиника.

Фото: пресс-служба региональной администрации