В Кудрово введена в эксплуатацию поликлиника

Строительные работы завершены, теперь начинается лицензирование учреждения и набор персонала.

В Кудрово 30 декабря 2022 года на Ленинградской улице введена в эксплуатацию поликлиника на 600 посещений в смену. Об этом сообщила администрация Ленинградской области.

Строительные работы завершены, теперь начинается лицензирование учреждения и набор персонала. После открытия она будет обслуживать территорию всего Заневского городского поселения.

В поликлинике будет дневной стационар, отделения стоматологии, физиотерапии и лучевой диагностики, женская консультация, центр амбулаторной хирургии, круглосуточный травмпункт, а также подстанция скорой медицинской помощи на четыре автомобиля.

Фото: Piter.tv (архив)