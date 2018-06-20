"Зенит" обыграл "Крылья Советов" и приблизился к чемпионству в РПЛ

Матч завершился со счетом 4:2. Разминка Азмуна, удаления, эвакуация и напряженная игра: обо всех деталях игры – в нашем материале.

В воскресенье, 28 апреля на "Газпром Арена" прошел матч 26-го тура Российской Премьер-Лиги между "Зенитом" и самарскими "Крыльями Советов".

По сообщениям наших корреспондентов, перед началом футбольного матча в зоне досмотра прессы прошла эвакуация стюардов и болельщиков. Как объяснили Piter.TV сотрудники стадиона, это произошло "по техническим причинам". Заминка не заняла много времени.

Фанаты клуба решили поздравить всех любителей футбола и растянули плакат "С праздником Святой Пасхи, братцы!". На стадион в праздничный день решили прийти 40463 зрителя.

По сравнению с матчем в Краснодаре, в составе петербуржцев произошло одно изменение. Вместо Вильмара Барриоса появился Кристиан Нобоа. Форвард "сине-бело-голубых" Сердар Азмун получил повреждение на разминке перед игрой. Это не помешало ему отличиться на 9-й и 30-й минуте в первом тайме. Третий гол "Зенита" стал курьезным. После удара Артема Дзюбы на 35-й минуте мяч в свои ворота срезал защитник Тарас Бурлак.

Гости не стали отсиживаться в обороне и дважды поймали петербуржцев на контратаке. В конце первого тайма с интервалом в четыре минуты забил полузащитник Денис Ткачук.

Во втором тайме команды несколько "засушили" игру, сконцентрировавшись на борьбе. Это стало причиной удаления: на 78-й минуте поле покинул воспитанник петербургского футбола Рамиль Шейдаев, играющий за "Крылья". На 85-й минуте отличился Бронислав Иванович, но судья отменил гол из-за положения "вне игры". Четвертый гол в составе "Зенита" забил Игорь Смольников на 90-й минуте.

Таким образом, "Зенит" продолжает находиться на первом месте турнирной таблицы РПЛ с 57 очками, опережая московский "Локомотив" на восемь баллов. Следующую встречу "сине-бело-голубые" проведут 4 мая на выезде. Соперником петербуржцев станет грозненский "Ахмат".