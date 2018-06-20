Болельщики "Зенита" поздравили любителей футбола с Пасхой

Фанаты пришли с праздничной растяжкой на матч "Зенит" - "Крылья Советов".

В воскресенье, 28 апреля проходит матч 26 тура чемпионата России по футболу между "Зенитом" и "Крыльями Советов". Впрочем, этот день стал для болельщиков сине-бело-голубых не только поводом посмотреть на игру любимой команды, но и поздравить всех собравшихся с праздником Пасхи. Фанаты петербургской команды развернули праздничную растяжку.

"С праздником святой Пасхи, братцы"- написано на растяжке.

Ранее мы писали о том, что в Парголово появилось Пасхальное граффити. Там уличные художники раскрасили бетонные полусферы и столбики.

Видео: Piter.tv