Пасхальное граффити появилось в Парголово

Пользователи Сети отреагировали на такое нововведение неоднозначно.

В бетонные полусферы и столбики, которые не позволяют припарковаться автомобилям, вдохнули новую жизнь. Уличные художники разукрасили их в честь праздника Пасхи. Об этом сообщают местные жители в группе "Калининский район #Бакан" "ВКонтакте".

"С каждым годом пасхальный креатив становится всё более интересным и более спорным" - пишут пользователи.

Реакция на такое произведение уличного искусства была неоднозначной. Некоторые похвалили задумку автора, а некоторые посчитали ее актом оскорбления чувств верующих.