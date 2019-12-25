Экс-игрок "Зенита" Кузяев подпишет контракт с "Ахматом"

Срок соглашения составит один год с опцией продления еще на сезон.

Бывший полузащитник "Зенита" Далер Кузяев подпишет контракт с "Ахматом" из Грозного. Об этом сообщает Sport24.

По информации источника, 32-летний игрок подпишет контракт на один год с опцией продления еще на сезон. Стороны уже согласовали все финансовые условия. Кузяев присоединится к "Ахмату" на правах свободного агента, так как летом покинул французский "Гавр". Отметим, что полузащитник уже выступал за клуб с 2014-го по 2017 год.

Далер Кузяев играл в "Зените" с 2017-го по 2023 год. В составе сине-бело-голубых полузащитник стал пятикратным чемпионом России, обладателем Кубка и двух Суперкубков России.

Ранее мы сообщали, что Жерсон может не сыграть за "Зенит" до октября из-за травмы.

Фото: fc-zenit.ru