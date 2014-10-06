Жерсон может не сыграть за "Зенит" до октября из-за травмы

Полузащитник футбольного клуба "Зенит" Жерсон может не сыграть до октября из-за травмы. Об этом сообщает ESPN.
По информации источника, 28-летний бразилец продолжает восстанавливаться от мышечного повреждения. Жерсон начал рассматривать вариант с поиском частного физиотерапевта в другой стране. Он пропустит сентябрьские матчи "Зенита" против "Оренбурга" в чемпионате России и "Рубина" в кубке страны, которые пройдут 27 и 30 сентября соответственно.
Жерсон перешел в "Зенит" летом 2025 года. Полузащитник провел за клуб шесть матчей во всех турнирах и не отметился голевыми действиями. В СМИ неоднократно появлялись слухи о желании футболиста сменить команду из-за проблем с адаптацией.
Ранее мы сообщали, что "Зенит" выдал худший старт сезона за 17 лет.
Фото: fc-zenit.ru
