Видео: "Лахта Центр" изменил подсветку в честь чемпионства "Зенита"

Красивыми кадрами поделился мобильный корреспондент Piter.TV.

Ночь с 4 на 5 мая стала праздничной для Петербурга. Болельщики Северной столицы праздновали победу "Зенита" в чемпионате России по футболу, первую за четыре года. Команда стала недосягаемой для конкурентов за три тура до окончания первенства.

В честь праздничного события зажглись Ростральные колонны на Васильевском острове, а также подсветка стадиона "Газпром Арена" приобрела золотой оттенок. Теперь к списку объектов, "празднующих" победу клуба, присоединилась башня "Лахта Центра", "примерившая" сине-бело-голубые цвета.

Напомним, ранее мы рассказывали, как на победу петербургских футболистов отреагировали в соцсетях.

Видео: Piter.TV