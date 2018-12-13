Видео: фанаты "Зенита" встречают команду в аэропорту

Фанаты петербургского "Зенита" прибыли в аэропорт на встречу с чемпионами. Мобильному корреспонденту Piter.TV удалось заснять болельщиков, которые ждут команду под песню группы Сплин "Время начинать матч".
Напомним, что после ничьей с грозненским "Ахматом" клуб с Невы набрал 58-е очко в турнирной таблице РПЛ и стал недосягаемым для идущего на втором месте московского "Локомотива"
В честь победы петербургской команды в городе зажгли Ростральные колонны, а также украсили "Газпром-Арену" золотым светом.
Видео: Piter.TV
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