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Видео: фанаты "Зенита" встречают команду в аэропорту

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После ничьей с грозненским "Ахматом" клуб с Невы набрал 58-е очко в турнирной таблице РПЛ и стал недосягаемым для идущего на втором месте московского "Локомотива".

Фанаты петербургского "Зенита" прибыли в аэропорт на встречу с чемпионами. Мобильному корреспонденту Piter.TV удалось заснять болельщиков, которые ждут команду под песню группы Сплин "Время начинать матч".
Напомним, что после ничьей с грозненским "Ахматом" клуб с Невы набрал 58-е очко в турнирной таблице РПЛ и стал недосягаемым для идущего на втором месте московского "Локомотива"

В честь победы петербургской команды в городе зажгли Ростральные колонны, а также украсили "Газпром-Арену" золотым светом. 

Видео: Piter.TV
 

Теги: зенит, пулково, фанаты
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Спорт, Футбол в России и Европе, Зенит,

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