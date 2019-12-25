Болельщиков "Зенита" попросили не использовать пиротехнику на матче с "Сочи"

За использование пиротехники грозит наказание.

Футбольный клуб "Зенит" попросил болельщиков не использовать пиротехнику на матче с "Сочи". Об этом сообщили "Невские Новости".

С такой просьбой клуб обратился, чтобы не получить наказание, вплоть до проведения матча без зрителей. Напомним, что на матче "Зениту" вручат Кубок Тинькофф Российской Премьер-лиги.

Матч состоится 8 июля в 18:00. Отметим, что петербургский клуб досрочно защитил звание чемпионов России.

Ранее мы писали, что "Зенит" показал огненный репортаж с победным возвращением в Петербург.

Фото: Piter.tv