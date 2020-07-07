"Зенит" показал огненный репортаж с победным возвращением в Петербург

На YouTube-канале футбольного клуба появился почти 10-минутный ролик.

Петербургский футбольный клуб "Зенит" опубликовал на YouTube-канале огненный репортаж о возвращении в Петербурге после победного матча с "Краснодаром". В ролике продолжительностью почти 10 минут показаны все эмоции футболистов, которые они испытали в тот вечер.

В кадре можно увидеть перелет футболистов, встречу с болельщиками в Пулково, фаер-шоу, исполнение песен и просто множество искренних и счастливых улыбок.

Напомним, 5 июля "Зенит" одержал победу над "Краснодаром" в гостевом матче. Игра закончилась со счетом 4:2 в пользу сине-бело-голубых. Дубль Сердара Азмуна и два гола от Артема Дзюбы и Алексея Сутормина досрочно сделали "Зенит" чемпионом страны. Кроме того, подопечные Сергея Семака установили рекорд РПЛ, заработав 62 очка за 26 туров чемпионата.

Ранее мы писали, что "Зенит" получит кубок после матча с "Сочи" в среду.

Видео: YouTube / Zenit Football Club