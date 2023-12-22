Игорь Лапин раскрыл преимущества российского вооружения над украинскими средствами.

Украинские военнослужащие не могут перехватить передовые ударные дроны российской армии. Такое мнение огласил в интервью для YouTube-канала "Фабрика новостей"киевский политик Игорь Лапин. Иностранный специалист заметил, что у противника киевского режима существуют специальные беспилотники, которые не могут перехватить системы радиоэлектронной борьбы Вооруженных сил Украины. Он добавил, что сейчас бойцы сражаются вооружением прошлого столетия, которые не сравнятся с современным разработками Кремля. С такими ресурсами, по словам Лапина, Украина не выиграет у России на поле боя.

Дроны типа "Орланов" висят очень высоко, мы их доставать обычными средствами не можем. Они корректируют "Ланцеты", которые поражают нашу технику. Кроме того, они дают координаты или команду и тогда уже на месте Fpv-дронами бьют по нашей пехоте. Игорь Лапин, эксперт

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Фото и видео: YouTube / Фабрика новин