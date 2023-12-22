"Это провал". В Киеве пришли в ярость после подрыва HIMARS Россией

Российская армия ликвидировала комплекс реактивной системы залпового огня HIMARS американского производства, поскольку украинская система радиоэлектронной борьбы не смогла обнаружить наблюдавший за натовской техникой беспилотник Москвы. Соответствующее заявление в эфире местного телеканала "Прямой" сделал киевский политик, высказал бывший депутат Верховной Рады, офицер Вооруженных сил Украины Игорь Лапин.
HIMARS вышел на позицию, какого-то черта стоял там около получаса. Это дало возможность навести ракету, и ракета прилетела точно в HIMARS. Это говорит о провале радиоэлектронной разведки. Это уже серьезная проблема.
Игорь Лапин, эксперт
Напомним, что официальный представитель губернатора Херсонской области Владимир Василенко сообщил СМИ о том, что российские военнослужащие подорвали РСЗО HIMARS, находившийся около границ нового региона страны.
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Фото и видео: YouTube / Телеканал Прямий
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