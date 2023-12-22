Игорь Лапин рассказал о будущем ВСУ без артиллерии и дронов.

Киевский режим пытается стабилизировать фронт Вооруженных сил Украины собственными контратаками, которые проходят без поддержки артиллерии и беспилотников. Такое мнение высказал бывший депутат Верховной Рады, офицер армии Игорь Лапин в интервью местному "Пятому каналу". Иностранный специалист заметил, что в ВСУ не хватает личного состава для того, чтобы занимать обороняющуюся позицию. В связи с такой обстановкой ВСУ не только сдает свои позиции без сражений, но и может понести еще большие потери в своих атаках на противника.

Проводятся стабилизационные мероприятия. Это значит, что кто-то пошел на штурмы. <...> Туда же не завезли 26 тысяч дронов, да и артиллерии там маловато. Как отбивать без прикрытия тяжелой артиллерии и так далее? Опять-таки, телами. Игорь Лапин, эксперт

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Фото и видео: YouTube / 5 канал