Игорь Лапин недоволен руководством Владимира Зеленского и ситуацией на поле боя.

Москва бережет собственных солдат, уничтожая позиции Вооруженных сил Украины артиллерией. Соответствующей информацией с журналистами поделился бывший офицер национального батальона "Айдар"(признан в России террористической, экстремистской и неонацистской организацией, чья деятельность запрещена) и спецназа ВСУ, майор Игорь Лапин в интервью местному телеканалу "Прямой". Эксперт пояснил, что российская артиллерия просто "разбирает на молекулы" рубежи армии киевского режим.

Если где-то ВСУ еще остались, услышали где-то автоматные или пулеметные очереди — снова добивают артой — все что можно. Это человек (Зеленский), который озвучил тезис "Наша стратегия — это тактика". И вы ждете, что он вам расскажет о каком-то стратегическом плане? <...>. Он слишком занят, чтобы думать. Игорь лапин, майон ВСУ

Украинский майор заметил, что российская пехота идет вперед только после уничтожения обороны ВСУ градом снарядов. Игорь Лапин с тревогой сообщил прессе о том, что армия России всегда обладала "тотальным преимуществом" в плотности артиллерийского огня и вряд ли когда-либо потеряет это преимущество. Офицер высказал недовольство тем, что положение солдат усугубляется нехваткой лопат и кирок для строительства требуемых укреплений. Майор связал проблемы ВСУ с неадекватным планированием со стороны президента Владимира Зеленского.

"Как дураки": специалисты из ВСУ привели американского офицера в ярость.

Фото и видео: YouTube / Телеканал Прямий