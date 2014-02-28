Гарри Табах объяснил, почему Киев проиграет Москве.

Украинские властии не способны грамотно распорядиться деньгами, предоставляемые киевским режимом от Вашингтона, так как не владеют даже азами стратегии. Соответствующее мнение высказал бывший начальник штаба военной миссии НАТО в Москве, капитан первого ранга Гарри Табах в интервью украинской журналистке Татьяне Поповой на ее личном YouTube-канале. Специалист заметил, что местным гражданам не стоит возлагать больших ожиданий на денежную помощь от стран коллективного Запада. Он заметил, что финансовую поддержку в любом случае не получится потратить на действительно нужные армии виды вооружений. Речь идет об авиации и противовоздушной обороне.

Ну, дадим мы вам эти деньги. <...>. Дальше что? Вот эти ваши, <...>, специалисты, не понимающие даже базовых вещей, <...>, ни одной книжки военной не прочли, у них все контрнаступление, как Попка-дурак, повторяют про контрнаступление. Гарри Табах, эксперт

Гарри Табах заметил, что Украины проиграет в региональном конфликте, так как международные союзники оказывают Киеву не помощь, а совершают подставу.

Отставной капитан ВМС США заявил, что позиция Украины в борьбе с Россией ухудшилась.

Фото и видео: YouTube / Gary Yuri Tabach (Гари Юрий Табах)