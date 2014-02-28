"Как дураки": специалисты из ВСУ привели американского офицера в ярость

Украинские властии не способны грамотно распорядиться деньгами, предоставляемые киевским режимом от Вашингтона, так как не владеют даже азами стратегии. Соответствующее мнение высказал бывший начальник штаба военной миссии НАТО в Москве, капитан первого ранга Гарри Табах в интервью украинской журналистке Татьяне Поповой на ее личном YouTube-канале. Специалист заметил, что местным гражданам не стоит возлагать больших ожиданий на денежную помощь от стран коллективного Запада. Он заметил, что финансовую поддержку в любом случае не получится потратить на действительно нужные армии виды вооружений. Речь идет об авиации и противовоздушной обороне.
Ну, дадим мы вам эти деньги. <...>. Дальше что? Вот эти ваши, <...>, специалисты, не понимающие даже базовых вещей, <...>, ни одной книжки военной не прочли, у них все контрнаступление, как Попка-дурак, повторяют про контрнаступление.
Гарри Табах, эксперт
Гарри Табах заметил, что Украины проиграет в региональном конфликте, так как международные союзники оказывают Киеву не помощь, а совершают подставу.
Отставной капитан ВМС США заявил, что позиция Украины в борьбе с Россией ухудшилась.
Фото и видео: YouTube / Gary Yuri Tabach (Гари Юрий Табах)
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