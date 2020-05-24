Отставной капитан ВМС США заявил, что позиция Украины в борьбе с Россией ухудшилась

Он также обвинил Байдена в том, что он до сих пор не готов послать на Украину посла.

Отставной капитан первого ранга американских ВМС Гарри Табах заявил, что политика президента США Джо Байдена способствует ухудшению позиции Украины в борьбе с Россией.

Табах отметил, что сейчас Киеву на помощь Вашингтона не приходится рассчитывать. По этой причине у Украины сократилось пространство для маневров. В результате Украина страна может потерять и то, чего смогла добиться в борьбе с Россией за годы.

Отставной капитан ВМС США также обвинил Байдена в том, что он не готов до сих пор послать на Украину посла. Он считает, что тем самым американский президент подыгрывает Владимиру Путину.

Ранее генерал Ходжес заявил, что английский язык приблизит Украину к членству в НАТО. Он сказал, что необходимо обновить офицерский состав молодыми военными, знающими английский язык.

Видео: YouTube / InterVizor