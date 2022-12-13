Вышел новый трейлер третьего сезона "Мандалорца"

Продолжение проекта выйдет на стриминге 1 марта.

Вышел новый трейлер третьего сезона сериала по Вселенной "Звездных войн" "Мандалорец". Продолжение проекта выйдет на американском онлайн-сервисе Disney+ с 1 марта. Ранее создатели "Мандалорца" показывали зрителям свежий постер грядущего сезона. Известно, что по сюжету персонаж по имени Дин Джарин (роль которого исполняет актер Педро Паскаль) в компании Грогу отправится на свою родную планету Мандалор для того, чтобы восстановить репутацию истинного мандалорца. В съёмках приняли участие Карл Уэзерс (Гриф Карга), Джанкарло Эспозито (Гидеон), Кэти Сакхофф (Бо-Катан Крайз) и другие. оздатели объяснили аудатории, что они смогут уведеть Кристофера Ллойда (франшиза "Назад в будущее"). Основным сценаристом сериала стал Джон Фавро.

Брендан Фрейзер не сдержал слез после победы на Critics Choice Awards.

Фото и видео: YouTube / Star Wars