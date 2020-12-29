Подобные дисплеи применялись для съёмок "Мандалорца" и "Полночного неба".

Компания Sony презентовала дисплеи, которые заменят зелёные экраны при съёмках фильмов. Соответствующие девайсы оснащены процессором "X1 for Crystal LED".

Известно, что дисплеи C и B-серии обладают антибликовым покрытием и яркостью 1800 кд/м2. Именно такие экраны уже применяли на съемках "Мандалорца" и "Полночного неба".

Теперь актеры могут заранее видеть смоделированную реальность. Ранее специалисты дорисовывали объекты или фоны после съемок фильма.

Ранее мы сообщали о том, что в сети появилось первое бесплатное дополнение к игре Cyberpunk 2077.

Видео: YouTube / Sony