В России вырос спрос на приставки из-за возможного запрета их поставок

Россияне покупают игровые устройства в виду возможного запрета на перепродажу, о котором сейчас говорят в странах ЕС.

Новость о возможном запрете на поставки зарубежных игровых приставок PlayStation и Xbox из Европейского союза в Россию увеличила спрос на данную категорию товаров, размещенных на отечественных маркетплейсах Ozon и Wildberries более чем в два раза. Эксперты указывают аналитику в статистических данных за период с 28 января по 5 февраля. Спрос подсчитали представители организации Moneyplace, входящую в экосистему для бизнеса "Контур".

Напомним, что глава политики безопасности и дипломатии Евросоюза Кая Каллас в январе 2025 года предложила запретить продавать в Россию игровые приставки. Официально компании Microsoft (Xbox), Nintendo и Sony (PlayStation) прекратили реализацию своей продукции еще в 2022 году. Однако теперь коллективный Брюссель хочет сформировать запрет в отношении тех, кто на территории ЕС эти приставки перепродает в Россию.По словам Каи Каллас, игровые приставки используются для управления беспилотниками.

Конец января и начало февраля традиционно спокойный период для селлеров приставок и консолей: новогодние праздники прошли, а до 23 февраля еще достаточно далеко. Но в этом году продажи могли подстегнуть новости о возможном запрете... Анастасия Романова, аналитик Moneyplace

Аналитик указала, что в прошлом году в периоды не пикового спроса на маркетплейсах в среднем продавалось около 1000 - 1500 приставок ежедневно, а в период с 28 января по 5 февраля - более 2 700 таких устройств. За указанное время в онлайн-ритейлерах было продано почти 25 тысяч приставок. А общая выручка продавцов составила 257,7 миллиона рублей.

ЕС решил запретить импорт Xbox и PlayStation в Россию.

Фото: YouTube / PlayStation