Дополнение ориентировано на любителей ретро.

В сети появилось первое бесплатное дополнение к игре Cyberpunk 2077. Разработчиком программы является польская студия CD Projekt RED.

Дополнение рассчитано на любителей ретро. Авторам удалось превратить в визуальном плане Cyberpunk 2077 в подобие классических шутеров DOOM.

Напомним, что Cyberpunk 2077 вышла 10 декабря. Игра доступна на PC, PlayStation 4, Google Stadia и Xbox One.

Ранее мы сообщали о том, что Чумной Доктор из фильма "Майор Гром" поздравил россиян с Новым годом.

Видео: xGarbett/YT