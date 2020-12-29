Чумной Доктор из фильма "Майор Гром" поздравил россиян с Новым годом

Чумной Доктор из киноленты "Майор Гром" поздравил россиян с Новым годом. Ролик был опубликован на YouTube-канале компании.
Злодей из фильма пародирует традиционное обращение президента РФ к жителям страны. Чумной Доктор отметил, что 2020 был тяжелым годом, но россиянам следует подумать, как сделать 2021 год "хорошим".
Премьеру фильма анонсировали на 8 апреля 2021 года.
Ранее мы сообщали о том, что новогодний клип Басты "На маяке" набрал более миллиона просмотров.
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