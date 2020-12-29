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Чумной Доктор из фильма "Майор Гром" поздравил россиян с Новым годом

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Премьеру фильма анонсировали на 8 апреля 2021 года.

Чумной Доктор из киноленты "Майор Гром" поздравил  россиян с Новым годом. Ролик был опубликован на YouTube-канале компании.

Злодей из фильма пародирует традиционное обращение президента РФ к жителям страны. Чумной Доктор отметил, что 2020 был тяжелым годом, но россиянам следует подумать, как сделать 2021 год "хорошим".

Премьеру фильма анонсировали на 8 апреля 2021 года.

Ранее мы сообщали о том, что новогодний клип Басты "На маяке" набрал более миллиона просмотров.

Видео: Bubble Comics

Теги: майор гром, чумной доктор
Категории: Лента новостей, Культура, Кино,

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