Новогодний клип Басты "На маяке" набрал более миллиона просмотров 

В клипе снялась Аглая Тарасова.

В среду, 30 декабря, Баста опубликовал предновогодний клип на песню "На маяке". Ролик можно посмотреть на официальном YouTube-канале музыканта.

18+ Продукт не исключает риски и вызывает привыкание Баста.

В клипе снялись актеры Аглая Тарасова и Александр Николаев. Зрители высоко оценили клип и поздравили Басту с наступающим Новым годом.

Спасибо Василий! За атмосферу этого клипа. Желаю Всем кто читает этот комментарий легкого старта в 2021, не болеть и просто быть счастливыми, так как эта жизнь одна - вы строители своего счастья. Askhat Tleuberdiyev.

За несколько дней клип набрал более миллиона просмотров и 8,7 тысяч лайков.

Ранее мы сообщали о том, что Бузова выпустила новый клип для любителей колбасы.

Видео: ТО "Gazgolder"/YT