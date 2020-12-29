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Новогодний клип Басты "На маяке" набрал более миллиона просмотров 

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В клипе снялась Аглая Тарасова.

В среду, 30 декабря, Баста опубликовал предновогодний клип на песню "На маяке". Ролик можно посмотреть на официальном YouTube-канале музыканта.

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Баста.

В клипе снялись актеры Аглая Тарасова и Александр Николаев. Зрители высоко оценили клип и поздравили Басту с наступающим Новым годом. 

Спасибо Василий! За атмосферу этого клипа. Желаю Всем кто читает этот комментарий легкого старта в 2021, не болеть и просто быть счастливыми, так как эта жизнь одна - вы строители своего счастья.

Askhat Tleuberdiyev.

За несколько дней клип набрал более миллиона просмотров и 8,7 тысяч лайков.

Ранее мы сообщали о том, что Бузова выпустила новый клип для любителей колбасы.

Видео: ТО "Gazgolder"/YT

Теги: баста, новогодний клип
Категории: Лента новостей, Культура, Музыка,

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