Новогодний клип Басты "На маяке" набрал более миллиона просмотров 

В среду, 30 декабря, Баста опубликовал предновогодний клип на песню "На маяке". Ролик можно посмотреть на официальном YouTube-канале музыканта.
18+ Продукт не исключает риски и вызывает привыкание
Баста.
В клипе снялись актеры Аглая Тарасова и Александр Николаев. Зрители высоко оценили клип и поздравили Басту с наступающим Новым годом.
Спасибо Василий! За атмосферу этого клипа. Желаю Всем кто читает этот комментарий легкого старта в 2021, не болеть и просто быть счастливыми, так как эта жизнь одна - вы строители своего счастья.
Askhat Tleuberdiyev.
За несколько дней клип набрал более миллиона просмотров и 8,7 тысяч лайков.
Ранее мы сообщали о том, что Бузова выпустила новый клип для любителей колбасы.
Видео: ТО "Gazgolder"/YT
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