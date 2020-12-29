Бузова выпустила новый клип для любителей колбасы

Певица появилась в образе Серсеи Ланнистер- героини "Игры престолов".

В сети появился новый клип Ольги Бузовой под названием "Колбаса". Ролик опубликован на официальном канале певицы в YouTube.

Ну что? Я обещала вам новогодний сюрприз? Пока вы ещё все снимаете видео в тикток под Снежинки. Мы совместно со всеми любимым Сергеем Шнуровым из группировки "Ленинград" забабахали новый супер хит Ольга Бузова.

В клипе Бузова предстала перед фанатами в необычных образах: располневшая ведьма и Серсеи Ланнистер из "Игры престолов". Также в клипе появились популярные блогеры, такие как Стас Круглицкий и Алина Алексеева.

Кроме того, в клипе Шнуров сыграл роль небесного покровителя.

Ранее мы сообщали о том, что российских телезрителей возмутил финал шоу "Голос".

Видео: Ольга Бузова