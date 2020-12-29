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Бузова выпустила новый клип для любителей колбасы
Сегодня, 9:17
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IRINA_CHALKINA

Бузова выпустила новый клип для любителей колбасы

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Певица появилась в образе Серсеи Ланнистер- героини "Игры престолов".

В сети появился новый клип Ольги Бузовой под названием "Колбаса". Ролик опубликован на официальном канале певицы в YouTube. 

Ну что? Я обещала вам новогодний сюрприз? Пока вы ещё все снимаете видео в тикток под Снежинки.  Мы совместно со всеми любимым Сергеем Шнуровым из группировки "Ленинград" забабахали новый супер хит

Ольга Бузова.

В клипе Бузова предстала перед фанатами в необычных образах: располневшая ведьма и Серсеи Ланнистер из "Игры престолов". Также в клипе появились популярные блогеры, такие как Стас Круглицкий и Алина Алексеева.

Кроме того, в клипе Шнуров сыграл роль небесного покровителя. 

Ранее мы сообщали о том, что российских телезрителей возмутил финал шоу "Голос".

Видео: Ольга Бузова

Теги: бузова
Категории: Лента новостей, Культура, Музыка,

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