Бузова приехала в ДНР с посылками для жителей

Певица призналась, что планирует открыть досуговый центр для детей в ДНР.

Звезда российского шоу-бизнеса Ольга Бузова приехала на Донбасс с гуманитарной помощью для жителей региона. Она помогла разгрузить грузовик с вещами для тех, кто живет в Донецке.

Бузова призналась, что планирует открыть досуговый центр для детей в ДНР. Она хочет, чтобы у школьников было место для развития и отдыха. В ближайшее время здесь появится молодежный клуб, пообещала певица.

Певица не отказывала детям в общении. Так, она поговорила со своей маленькой поклонницей. Девочка очень волновалась и держала маму за руку, но потом рассказала, что была счастлива познакомиться с артисткой.

Ранее на Piter.tv: в Госпитале для ветеранов войн собрали 52 коробки с гуманитарной помощью.

Фото: ВКонтакте / МОЛОДЕЖНЫЙ ПАРЛАМЕНТ ДНР