Бузова приехала в ДНР с посылками для жителей

Звезда российского шоу-бизнеса Ольга Бузова приехала на Донбасс с гуманитарной помощью для жителей региона. Она помогла разгрузить грузовик с вещами для тех, кто живет в Донецке.
Бузова призналась, что планирует открыть досуговый центр для детей в ДНР. Она хочет, чтобы у школьников было место для развития и отдыха. В ближайшее время здесь появится молодежный клуб, пообещала певица.
Певица не отказывала детям в общении. Так, она поговорила со своей маленькой поклонницей. Девочка очень волновалась и держала маму за руку, но потом рассказала, что была счастлива познакомиться с артисткой.
Ранее на Piter.tv: в Госпитале для ветеранов войн собрали 52 коробки с гуманитарной помощью.
Фото: ВКонтакте / МОЛОДЕЖНЫЙ ПАРЛАМЕНТ ДНР
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