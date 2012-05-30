В Госпитале для ветеранов войн собрали 52 коробки с гуманитарной помощью

Гуманитарную помощь от медиков отправят одной машиной с посылками от хоккейного клуба СКА.

Медперсонал Госпиталя для ветеранов войн собрал гуманитарную помощь для мобилизованных жителей Невского района. Сотрудники больницы смогли передать военнослужащим 52 коробки с вещами и лекарствами. Об этом сообщили в пресс-службе комитета по здравоохранению Петербурга.

Сейчас посылки находятся в Центре спорта Невского района на улице Бабушкина. Гуманитарную помощь от медиков отправят одной машиной с посылками от хоккейного клуба СКА. Добавим, что спортивная организация приобрела для мобилизованных экипировку, обмундирование и аптечки. Все это доставят на Донбасс.

Ранее на Piter.tv: деньги из резервного фонда Петербурга пойдут на мобилизацию и восстановление Мариуполя.

Фото: пресс-служба Комздрава