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Деньги из резервного фонда Петербурга пойдут на мобилизацию и восстановление Мариуполя
Сегодня, 9:27
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Деньги из резервного фонда Петербурга пойдут на мобилизацию и восстановление Мариуполя

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На данный момент проект, который подготовили в правительстве города, оценивается на   антикоррупционной экспертизе.

Резервный фонд Петербурга пойдет на восстановление Мариуполя, частичную мобилизацию и субсидии "Победе". На данный момент проект, который подготовили в правительстве города, оценивается на   антикоррупционной экспертизе. Решение станет известно 4 ноября. 

Предоставление субсидии Межрегиональному Санкт-Петербурга и Ленинградской области фонду победы в Великой Отечественной войне и поддержки граждан "Победа" на реализацию мероприятий по содействию укреплению мира и помощи пострадавшим от конфликтов.

Пункт постановления

Добавим, что деньги будут выделены из бюджета города. Это предусмотрено статьей расходов "Резервный фонд правительства Санкт-Петербурга".

Ранее на Piter.tv: власти Ленобласти попросили судебных приостановить взыскания долгов с мобилизованных.

Фото: ВКонтакте / Александр Беглов

Теги: деньги из резервного фонда, помощь мариуполю, правительство, резервный фонд петербурга, частичная мобилизация
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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