Деньги из резервного фонда Петербурга пойдут на мобилизацию и восстановление Мариуполя

На данный момент проект, который подготовили в правительстве города, оценивается на антикоррупционной экспертизе.

Резервный фонд Петербурга пойдет на восстановление Мариуполя, частичную мобилизацию и субсидии "Победе". На данный момент проект, который подготовили в правительстве города, оценивается на антикоррупционной экспертизе. Решение станет известно 4 ноября.

Предоставление субсидии Межрегиональному Санкт-Петербурга и Ленинградской области фонду победы в Великой Отечественной войне и поддержки граждан "Победа" на реализацию мероприятий по содействию укреплению мира и помощи пострадавшим от конфликтов. Пункт постановления

Добавим, что деньги будут выделены из бюджета города. Это предусмотрено статьей расходов "Резервный фонд правительства Санкт-Петербурга".

Ранее на Piter.tv: власти Ленобласти попросили судебных приостановить взыскания долгов с мобилизованных.

Фото: ВКонтакте / Александр Беглов