Власти Ленобласти попросили судебных приостановить взыскания долгов с мобилизованных

Направить просьбу об отсрочке уплаты долгов могут родственники.

Судебные приставы временно не будут взимать долги с мобилизованных в Ленобласти. Об этом сообщили в пресс-служба УФССП по региону.

В призывных пунктах военкоматов и отделениях судебных приставов мобилизованные могут подать документы и заявление с просьбой приостановить работу по взысканию средств.

Добавим, что направить просьбу об отсрочке уплаты долгов могут родственники или доверенные лица призванных в рамках частичной мобилизации.

Ранее на Piter.tv: сотрудники ОМОН Росгвардии займутся подготовкой мобилизованных в Петербурге.

Фото: пресс-служба ФССП РФ