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Власти Ленобласти попросили судебных приостановить взыскания долгов с мобилизованных
Сегодня, 10:32
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Власти Ленобласти попросили судебных приостановить взыскания долгов с мобилизованных

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Направить просьбу об отсрочке уплаты долгов могут родственники.

Судебные приставы временно не будут взимать долги с мобилизованных в Ленобласти. Об этом сообщили в пресс-служба УФССП по региону.

В призывных пунктах военкоматов и отделениях судебных приставов мобилизованные могут подать документы и заявление с просьбой приостановить работу по взысканию средств.

Добавим, что направить просьбу об отсрочке уплаты долгов могут родственники или доверенные лица призванных в рамках частичной мобилизации. 

Ранее на Piter.tv: сотрудники ОМОН Росгвардии займутся подготовкой мобилизованных в Петербурге.

Фото: пресс-служба ФССП РФ

Теги: ленобласть, отсрочка взыскания долгов, судебные приставы, частичная мобилизация
Категории: Лента новостей, Картина дня, Новости СПб, Новости Ленинградской области,

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