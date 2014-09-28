Сотрудники ОМОН Росгвардии займутся подготовкой мобилизованных в Петербурге

В Петербурге сотрудники ОМОН "Бастион" Росгвардии примут участие в подготовке мобилизованных граждан. Соответствующий указ был дан командующим Северо-Западным округом Росгвардии генерал-майором Алексеем Воробьёвым. Об этом сообщила пресс-служба Росгвардии по Северо-Западному округу.
Росгвардейцы, имеющие боевой опыт, проведут занятия с учетом предстоящих задач и действий, связанных с действиями в условиях боевого соприкосновения с противником.
Помимо этого сотрудники ОМОН расскажут о личной безопасности, о слаженных действиях военнослужащих в бою, которые помогут выполнить поставленные задачи, а главное, сохранить свою жизнь и жизни боевых товарищей.
Ранее Путин сообщил, когда завершится мобилизация в России.
Фото: Telegram / Росгвардия. Северо-Западный округ
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