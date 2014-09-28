Сотрудники ОМОН Росгвардии займутся подготовкой мобилизованных в Петербурге

Росгвардейцы, имеющие боевой опыт, проведут занятия с учетом предстоящих задач и действий.

В Петербурге сотрудники ОМОН "Бастион" Росгвардии примут участие в подготовке мобилизованных граждан. Соответствующий указ был дан командующим Северо-Западным округом Росгвардии генерал-майором Алексеем Воробьёвым. Об этом сообщила пресс-служба Росгвардии по Северо-Западному округу.

Росгвардейцы, имеющие боевой опыт, проведут занятия с учетом предстоящих задач и действий, связанных с действиями в условиях боевого соприкосновения с противником.

Помимо этого сотрудники ОМОН расскажут о личной безопасности, о слаженных действиях военнослужащих в бою, которые помогут выполнить поставленные задачи, а главное, сохранить свою жизнь и жизни боевых товарищей.

Ранее Путин сообщил, когда завершится мобилизация в России.

Фото: Telegram / Росгвардия. Северо-Западный округ