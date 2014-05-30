Путин сообщил, когда завершится мобилизация в России

Глава государства во время пресс-конференции в Астане сообщил, что мобилизованы 222 тысяч человек из запланированных 300 тысяч.

В течение двух недель все мобилизационные мероприятия будут завершены, заявил Владимир Путин. Его слова приводит официальный интернет-ресурс "Объясняем.рф", который был запущен Правительством России для информирования граждан по волнующим и самым актуальным вопросам.

Глава государства во время пресс-конференции в Астане сообщил, что мобилизованы 222 тысяч человек из запланированных 300 тысяч: 33 тысячи мобилизованных находятся в подразделениях и 16 тысяч уже выполняют боевые задачи.

Также Владимир Путин сообщил, что никаких новых предложений по мобилизации вне запланированных 300 тысяч от Минобороны не поступало и не планируется.

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