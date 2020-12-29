Российских телезрителей возмутил финал шоу "Голос"

Поклонники шоу сочли победу Габбасовой купленной.

Российские телезрители негативно высказались о финале шоу "Голос". В комментариях пользователи заявили, что финалистка Яна Габбасова купила победу.

Ужас, несчастная безголосая, Первый канал идет семимильными шагами назад в 80-е, эта Яна проплачена каким-нибудь нефтебароном это же очевидно пишут пользователи.

Пользователи заявили, что побед должна была уйти к Олегу Аккуратову. По мнению телезрителей, он талантливей и утонченней.

Ранее мы сообщали о том, что Little Big в новогодней программе примерила образы итальянцев.

Видео: Голос / The Voice Russia