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Российских телезрителей возмутил финал шоу "Голос"

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Поклонники шоу сочли победу Габбасовой купленной.

Российские телезрители негативно высказались о финале шоу "Голос". В комментариях пользователи заявили, что финалистка Яна Габбасова купила победу.

Ужас, несчастная безголосая, Первый канал идет семимильными шагами назад в 80-е, эта Яна проплачена каким-нибудь нефтебароном это же очевидно

пишут пользователи.

Пользователи заявили, что побед должна была уйти к Олегу Аккуратову. По мнению телезрителей, он талантливей и утонченней.

Ранее мы сообщали о том, что Little Big в новогодней программе примерила образы итальянцев.

Видео: Голос / The Voice Russia

Теги: голос финал, шоу голос
Категории: Лента новостей, Культура, Музыка,

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