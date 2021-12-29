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17-летняя дочь Константина Меладзе прошла слепые прослушивания в шоу "Голос"
Сегодня, 12:29
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Alena_Zinovieva Добавить в Яндекс.Новости

17-летняя дочь Константина Меладзе прошла слепые прослушивания в шоу "Голос"

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Девушка приняла участие в украинской версии проекта.

Дочь известного композитора и продюсера Константина Меладзе, 17-летняя Лия решила принять участие в музыкальном шоу "Голос". Девушка успешно прошла слепые прослушивания в украинской версии проекта, пишет "СтарХит".

Как выяснилось, Лия с самого детства мечтала попасть на "Голос страны". Девушка рассказала, что ее отец знал обо всем задолго до подачи заявки и посоветовал ей – быть собой.

Лия появилась на свет в первом браке Константина с Яной Сумм. Также у композитора есть старшая дочь Алиса и сын Валерий.

Ранее мы писали, что Манижа стала лицом феминистического проекта Equal.

Фото: Instagram / meladzeliya

Теги: константин меладзе, шоу голос
Категории: Лента новостей, Культура, Музыка,

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