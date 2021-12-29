17-летняя дочь Константина Меладзе прошла слепые прослушивания в шоу "Голос"

Девушка приняла участие в украинской версии проекта.

Дочь известного композитора и продюсера Константина Меладзе, 17-летняя Лия решила принять участие в музыкальном шоу "Голос". Девушка успешно прошла слепые прослушивания в украинской версии проекта, пишет "СтарХит".

Как выяснилось, Лия с самого детства мечтала попасть на "Голос страны". Девушка рассказала, что ее отец знал обо всем задолго до подачи заявки и посоветовал ей – быть собой.

Лия появилась на свет в первом браке Константина с Яной Сумм. Также у композитора есть старшая дочь Алиса и сын Валерий.

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Фото: Instagram / meladzeliya