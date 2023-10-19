Он представил последнюю песню группы под названием Galileo.

Музыкальный продюсер Константин Меладзе закроет проект "ВИА Гра". Об этом он рассказал в своих соцсетях.

Меладзе представил новую песню группы под названием Galileo. Он подчеркнул, что это последняя композиция, которая выйдет от имени проекта. Продюссер поблагодарил всех, кто работал над группой "ВИА Гра". Он добавил, что период ее существования был прекрасным.

Напомним, группа "ВИА Гра" была образована в 2000 году. Ее состав за всю историю менялся около 20 раз.

Ранее мы сообщали, что группа "Ленинград" записала песню к юбилею "Зенита".

Фото: ВКонтакте / ВИА ГРА