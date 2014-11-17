Новый иск к группе "Геоизол" увеличил сумму претензий

Военно строительная компания требует 1,67 млрд рублей.

Публично-правовая компания "Военно-строительная компания" инициировала судебное разбирательство против ООО "Геоизол", требуя взыскать 1,67 млрд рублей. Соответствующие сведения размещены в базе арбитражных дел. В отношении организаций, входящих в группу "Геоизол", уже рассматривается серия судебных процессов.

По некоторым оценкам, совокупный объем требований может превышать 14 млрд рублей, пишет Коммерсантъ. В ноябре Т-Банк обратился в суд с двумя исками по 1,1 млрд рублей к ООО "УМ Геоизол" и ООО "Хрустальная 11". Оба предприятия входят в группу "Геоизол". Ранее аналогичная сумма фигурировала в заявлении о банкротстве Пушкинского машиностроительного завода, относящегося к той же группе. Дополнительно проектно-конструкторское бюро "Петробалт" требует от завода 19 млн рублей. В сентябре Контрольно-счетная палата Санкт-Петербурга заявила, что компания "Геоизол" не сможет завершить строительство электробусного парка в производственной зоне "Ржевка" в рамках госконтракта на 11,4 млрд рублей.

Причиной названо нарушение установленных сроков. В этот же период в суд поступило очередное заявление о банкротстве ООО "Геоизол", поданное калининградским управлением ФНС. Поводом стал контракт на строительство Нахимовского училища, в ходе которого выявлены многомиллионные хищения бюджетных средств. В деле также намерены участвовать ООО "Бизнес Групп", прокуратура Санкт-Петербурга и ряд других организаций.

Ранее на Piter.TV: новосибирец похитил из магазина в Пулково губные помады на 13 тыс. рублей. В отношении него возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 158 УК РФ.

Фото: Piter.TV