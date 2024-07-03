В Петербурге в розыск объявлена экс-владелец стройкомпании "Геоизол"

Генеральный директор Геоизола Елена Лашкова скрылась и попала в базу МВД.

Генеральный директор и основатель группы компаний "Геоизол" Елена Лашкова объявлена в федеральный розыск. Об этом сообщает "РБК Петербург" со ссылкой на МВД.

Статья, по которой предприниматель находится в розыске, не раскрывается. СМИ ранее писали, что Лашкова покинула Россию. Компания "Геоизол" была создана в 1995 году и занималась строительством и реконструкцией подземных объектов. Организация активно работала по госконтрактам. В августе 2025 года Лашкова вышла из состава учредителей управляющей компании "Геоизол". Новым владельцем стал бизнесмен Алексей Гневашев, которому перешли 100 % доли.

В 2025 году к нескольким структурам "Геоизола" поданы иски о банкротстве. В сентябре следственные органы провели обыски в офисе на Большой Посадской улице. Главным следственным управлением СК Петербурга возбуждено уголовное дело о невыплате заработной платы. По предварительным данным, задолженность перед работниками превысила 100 млн руб.

Фото: Piter.TV