В Удмуртии руководитель стройфирмы, похитивший у 60 клиентов 166 млн рублей, уличён в ещё одной махинации

Уже обвиняемый мужчина теперь получил новое уголовное дело.

На территории Удмуртии руководитель строительной фирмы, похитивший у 60 клиентов 166 миллионов рублей, уличён в ещё одной махинации. В пресс-службе регионального управления правоохранительных органов через социальные сети рассказали подробности преступления. Ранее говорилось о том, что под предлогом возведения малоэтажных домов мужчина похитил у 50 жителей республики денежные средства. К настоящему моменту установлено ещё 10 граждан, обманутых недобросовестным бизнесменом. В ходе дальнейшего разбирательства оперативники установили, что в период с августа 2023 года по октябрь 2024 года предприниматель перевёл на счёт своего подчинённого более 89 миллионов рублей, похищенные у клиентов.

Он зготовил платёжные поручения с фиктивным основанием платежа, где указал, что якобы оплачивает оказанные для его компании электромонтажные и строительные работы, которые в действительности не проводились. пресс-служба МВД РФ по Удмуртии

В связи с неправомерным оборота средств платежей полицией возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 187 УК РФ.

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Фото и видео: МВД Медиа