В Москве у победителя шоу "Голос" украли гитару

Артист хранил музыкальный инструмент в Центральном доме актера на Арбате.

В российской столице обокрали победителя шоу "Голос" Аскера Бербекова. Об этом сообщает телеканал "360".

По словам певца, он хранил музыкальные инструменты в Центральном доме актера на Арбате. Когда Бербеков приехал на работу 24 ноября, то заметил, что его гитара пропала.

После произошедшего артист обратился в правоохранительные органы. Сейчас полицейские устанавливают все обстоятельства и определяют сумма ущерба.

Бебеков победил в восьмом сезоне телевизионного шоу "Голос". Его наставником был российский певец Константин Меладзе. Также он является участником битбокс-группы "CoffeetimeBand".

Ранее грабителя пермских школьников приговорили к четырем с половиной годам колонии строгого режима.

Фото: Instagram/berbekovasker