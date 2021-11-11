Мужчина украл гаджеты у трех подростков.

Грабителя пермских школьников приговорили к четырем с половиной годам колонии строгого режима. Об этом сообщается на официальном сайте правоохранительных органов. Постановление вынесено Кировской районной инстанцией в отношении 38-летнего фигуранта расследования. Установлено, что в марте 2021 года мужчина лишил мобильных устройств трех несовершеннолетних. Преступления совершены с разницей в несколько дней в Перми и один - в Краснокамске.

Местный житель сначала выслеживал ребят, которые возвращались из школы домой. В нужный ему момент злоумышленник нападал на детей. Это происходило в тот момент, когда ученики оставались на улице одни. Грабитель подбегал к жертвам сзади, вырывал из рук гаджеты, после чего убегал. В двух эпизодах подростки пытались догнать обидчика, но не смогли.

Преступника поймали около ломбарда в тот момент, когда он попытался сдать украденное. В квартире фигуранта дела были найдены еще два гаджета пострадавших. Ранее мужчина был неоднократно судим за аналогичные преступления.

Суд вынес приговор по делу о гибели людей в затопленном хостеле Перми.

Фото и видео: официальный сайт МВД РФ

