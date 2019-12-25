Суд вынес приговор по делу о гибели людей в затопленном хостеле Перми

Суд приговорил замначальника службы эксплуатации группы эксплуатации Сергея Агеева и экс-главного инженера ООО "Управляющая компания "Профи-Дом" Вячеслава Хилькова к двум годам колонии-поселения по уголовному делу о гибели пяти человек в мини-гостинице "Карамель" в 2020 году. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета России.

Суд признал мужчин виновными по статьям о нарушении правил промышленной безопасности на опасном производственном объекте, повлекшем гибель людей и причинение тяжкого вреда здоровью, а также о причинении смерти и тяжкого вреда здоровью по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения своих профессиональных обязанностей.

Также ранее был осужден владелец хостела Сергей Щербаков, его признали виновным в оказании услуг, которые не отвечали требованиям безопасности жизни и здоровья людей. За данное преступление фигурант уголовного дела получил пять лет тюрьмы.

Напомним, в январе 2020 года в пермской мини-гостинице "Карамель" произошел прорыв трубопровода, в результате чего помещения заведения оказались затоплены горячей водой. Люди не успели выбежать на улицу. Это повлекло гибель пяти человек, среди которых был ребенок. Трое постояльцев получили ожоги различной степени тяжести. Следствие утверждало, что требования ГУ МЧС владелец хостела игнорировал, а выявленные нарушения не устранял.

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Фото: СК России