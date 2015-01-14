Завершено оглашение приговора по первому делу о пожаре в "Зимней вишне"

Осужденных взяли под стражу в зале суда.

Заводской суд города Кемерово завершил оглашение приговора в рамках первого уголовного дела о пожаре в торговом центре "Зимняя вишня". Об этом пишет ТАСС.

Фигуранты получили от пяти до 14 лет лишения свободы. Четверых осужденных, включая пожарных Андрея Бурсина и Сергея Генина, взяли под стражу в зале суда.

Так, бывший генеральный директор компании-собственника "Зимней вишни" Юлия Богданова, технический директор Георгий Соболев, а также управляющая ТЦ Надежда Судденок приговорены к 14,11 и 13,5 годам колонии соответственно.

Охранника Сергея Антюшина приговорили к восьми годам колонии, руководителя компании "Системный интегратор" Игоря Полозиненко – к 6,5 годам, его подчиненного Александра Никитина – к 5,5 годам колонии.

Экс-начальник пожарного караула Сергея Генина и руководителя тушения пожара Андрея Бурсина приговорили к пяти и шести годам колонии соответственно.

Предполагается, что все осужденные будут отбывать наказание в колонии общего режима.

Напомним, пожар в "Зимней вишне" произошел 25 марта 2018 года. В результате ЧП погибли 60 человек, включая 37 детей. 147 человек числились пострадавшими. Причиной большого числа жертв, а также самого пожара следователи назвали череду нарушений, которую допустил персонал и собственники торгового центра, а также пожарные. По факту произошедшего были возбуждены три уголовных дела, фигурантами которого стали 15 человек.

Ранее руководивший тушением пожара в "Зимней вишне" объяснил, почему не получилось открыть двери в кинозале.

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