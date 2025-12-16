В Кузбассе подросток поджег машину полиции и попал на видео

Юноша транслировал происходящее своему куратору по видеосвязи.

Подросток устроил поджог полицейской машины в Анжеро-Судженске по заданию незнакомца из мессенджера. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Преступление попало на камеры наружного видеонаблюдения. На кадрах видно, как подросток пришел на стоянку со служебными машинами и облил одну из них из канистры. После того, как вспыхнуло пламя юноша попытался скрыться с места преступления.

Правоохранители потушили огонь и установили личность подозреваемого— им оказался 17-летний житель Кузбасса. Выяснилось, что незадолго до преступления в мессенджере ему написал неизвестный и пригрозил распространением личных данных.

Под угрозой юноша закупился горючим, проник на стоянку и поджег полицейский автомобиль. Все свои действия его заставили транслировать по видеосвязи.

Поджигателя задержали на месте преступления, сейчас решается вопрос об избрании фигуранту меры пресечения. Следователи возбудили уголовное дело.

Ранее мы сообщали, что в Петербурге задержании подростка, который совершил поджог на железной дороге.

Видео: Telegram/Официальный представитель МВД России Ирина Волк