В Кемерове задержан юноша, организовавший для телефонных мошенников узел связи. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД России.

По данным ведомства, ранее судимый 19-летний житель Томска приехал в Кемерово, где арендовал квартиру и подключил терминалы. Он занимался их техническим обслуживанием в интересах других участников преступной схемы, обманом похищавших денежные средства граждан России.

В результате действий мошенников пострадали шесть человек, которым причинен ущерб на сумму около 10 млн рублей. Задержанному предъявлено обвинение в совершении преступления. Его заключили под стражу.

Видео: ГУ МВД России по Кемеровской области