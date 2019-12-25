Место Александра Градского в шоу "Голос" может занять его сын Даниил

Кроме того, рассматривается вариант с голограммой самого Градского.

Руководство Первого канала рассматривает три варианта замены Александра Градского в шоу "Голос". Место музыканта может занять его старший сын Даниил. Об этом пишет News.ru.

Кроме того, рассматривается вариант с голограммой самого Градского. Также кресло наставника может остаться пустым, а участников его команды разберут другие члены жюри.

Сообщается, что в приоритете вариант с пустым креслом. Окончательное решение будет принято 17 декабря.

Последний выпуск шоу "Голос" с Александром Градским вышел 10 декабря. Напомним, музыкант умер 28 ноября. Причиной смерти называют инфаркт головного мозга (ишемический инсульт).

Ранее мы писали, что умер известный писатель-фантаст Андрей Балабуха.

Фото: скрин шоу "Голос" / Первый канал