Задержан один из подозреваемых в нападении на вдову Градского

Предполагаемым злоумышленником является ранее судимый за разбой мужчина.

Полицейские задержали одного из подозреваемых в нападении на вдову российского композитора Александра Градского Марину Коташенко. Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

Предполагаемым злоумышленником оказался ранее судимый мужчина 1994 года рождения. По информации Telegram-канала SHOT, задержанный находился в федеральном розыске за разбойное нападение. Его остановили на станции метро "Менделеевская".

О том, что жену Градского ограбили, стало известно вечером 16 января. В МВД России сообщили, что злоумышленники остановили автомобиль Марины Коташенко на трассе в Подмосковье и потребовали от нее, угрожая предметом похожим на оружие, все хранившиеся в ее доме наличные деньги. Женщина сопроводила преступников до особняка, после чего те вынесли из дома 100 миллионов рублей.

Возбуждено уголовное дело о разбое. Личности злоумышленников устанавливают. Подмосковная прокуратура поставила на контроль ход расследования.

Ранее на Московском вокзале в Петербурге полицейские задержали двух мужчин, находящихся в федеральном розыске.

Фото: pexels.com