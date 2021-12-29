На Московском вокзале полицейские задержали двух мужчин в федеральном розыске

Один мужчина скрывался за приобретение и хранение наркотиков, а второй – за кражу хозтоваров из гипермаркета.

Во вторник, 25 января, в пресс-службе СПб ЛУ МВД России на транспорте сообщили Piter.tv, что сотрудники полиции смогли задержать двух мужчин, находящихся в федеральном розыске.

Одного из них месяц искали за незаконное приобретение и хранение наркотических средств. Мужчина не явился в Красногвардейский суд. Второй задержанный скрывался от полицейских за кражу хозяйственных товаров из гипермаркета на 6 тыс. рублей и тоже не явился в суд.

Мужчин поместили в изолятор временного содержания.

Фото: Piter.tv