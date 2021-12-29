Вдову Александра Градского ограбили на 100 миллионов рублей

Возбуждено уголовное дело о разбое.

Вдову композитора Александра Градского ограбили на 100 миллионов рублей. Об этом "РИА Новости" сообщили в пресс-службе министерства внутренних дел России.

По данным ведомства, злоумышленники остановили автомобиль Марины Коташенко на трассе в Подмосковье и потребовали от нее, угрожая предметом похожим на оружие, все хранившиеся в ее доме наличные деньги. Женщина сопроводила преступников до особняка, после чего те вынесли из дома 100 миллионов рублей.

Далее преступники вынудили Коташенко довезти их до станции Апрелевка, где они пересели на белый "Мерседес" и скрылись в неизвестном направлении. О произошедшем женщина сообщила в полиции только спустя семь часов.

Возбуждено уголовное дело о разбое. Злоумышленников объявили в розыск. Подмосковная прокуратура поставила на контроль ход расследования.

Напомним, Александр Градский умер 28 ноября 2021 года. Причиной смерти называют инфаркт головного мозга (ишемический инсульт).

Ранее камеры засняли, как житель Софийской улицы в Санкт-Петербурге стреляет в иностранца.

Видео: Telegram/SHOT