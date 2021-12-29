  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 10:43
128
nadezhda_sib Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

Камеры засняли, как житель Софийской улицы стреляет в иностранца

0 0

Мужчина хотел уйти, но не успел: в него выстрелили.

Пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти опубликовала видео конфликта между двумя мужчинами на Софийской улице. Недовольный петербуржец выстрелил в иностранного гражданина, а затем вернулся к себе в подъезд.

Как ранее сообщил Piter.TV, инцидент произошел ночью 16-го января. Злоумышленник выстрелил в гражданина Таджикистана, тот получил ранение щеки и позже был госпитализирован. Подозреваемого задержали в тот же день на Пражской улице. У него изъяли средство самозащиты "Пионер". Возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство". 

Причины конфликта неизвестны. 

Видео: пресс-служба ГУ МВД по СПб и ЛО

Теги: выстрел, пионер
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии