Камеры засняли, как житель Софийской улицы стреляет в иностранца

Мужчина хотел уйти, но не успел: в него выстрелили.

Пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти опубликовала видео конфликта между двумя мужчинами на Софийской улице. Недовольный петербуржец выстрелил в иностранного гражданина, а затем вернулся к себе в подъезд.

Как ранее сообщил Piter.TV, инцидент произошел ночью 16-го января. Злоумышленник выстрелил в гражданина Таджикистана, тот получил ранение щеки и позже был госпитализирован. Подозреваемого задержали в тот же день на Пражской улице. У него изъяли средство самозащиты "Пионер". Возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство".

Причины конфликта неизвестны.

Видео: пресс-служба ГУ МВД по СПб и ЛО