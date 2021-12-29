Хулиган выстрелил в гражданина Туркменистана на Софийской улице

Незнакомец выстрелил в гражданина Туркменистана во дворе на Софийской улице ночью 16 января. Как узнал Piter.TV, пострадавшего госпитализировали в НИИ Скорой помощи им. Джанелидзе.
Конфликт между прохожими привел к стрельбе. 41-летний мужчина получил огнестрельное ранение правой щеки. Полицейский установили, что иностранец не состоит на миграционном учете и официально не работает.
В этот же день оперативники задержали 46-летнего подозреваемого по "горячим следам" на Пражской улице. Возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве. Подозреваемого поместили в изолятор временного содержания.
Ранее Piter.TV показал очередь в травматологическом отделении НИИ Скорой помощи.
Фото: Piter.TV
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