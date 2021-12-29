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Хулиган выстрелил в гражданина Туркменистана на Софийской улице
Сегодня, 9:55
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Хулиган выстрелил в гражданина Туркменистана на Софийской улице

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Пострадавшему ранили щеку.

Незнакомец выстрелил в гражданина Туркменистана во дворе на Софийской улице ночью 16 января. Как узнал Piter.TV, пострадавшего госпитализировали в НИИ Скорой помощи им. Джанелидзе.

Конфликт между прохожими привел к стрельбе. 41-летний мужчина получил огнестрельное ранение правой щеки. Полицейский установили, что иностранец не состоит на миграционном учете и официально не работает. 

В этот же день оперативники задержали 46-летнего подозреваемого по "горячим следам" на Пражской улице. Возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве. Подозреваемого поместили в изолятор временного содержания. 

Ранее Piter.TV показал очередь в травматологическом отделении НИИ Скорой помощи. 

Фото: Piter.TV

Теги: выстрел, ранение, хулиганство
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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