Хулиган выстрелил в гражданина Туркменистана на Софийской улице

Пострадавшему ранили щеку.

Незнакомец выстрелил в гражданина Туркменистана во дворе на Софийской улице ночью 16 января. Как узнал Piter.TV, пострадавшего госпитализировали в НИИ Скорой помощи им. Джанелидзе.

Конфликт между прохожими привел к стрельбе. 41-летний мужчина получил огнестрельное ранение правой щеки. Полицейский установили, что иностранец не состоит на миграционном учете и официально не работает.

В этот же день оперативники задержали 46-летнего подозреваемого по "горячим следам" на Пражской улице. Возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве. Подозреваемого поместили в изолятор временного содержания.

Ранее Piter.TV показал очередь в травматологическом отделении НИИ Скорой помощи.

Фото: Piter.TV