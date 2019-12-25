В Петербурге покажут проектор пионера цветной фотографии Прокудина-Горского

Экспозиция в Росфото расскажет о развитии цвета от Свемы до цифровых камер.

Государственный музейно-выставочный центр "Росфото" открывает новую постоянную экспозицию, посвященную истории цветной фотографии. Центральным экспонатом станет реконструкция проекционной установки Сергея Прокудина-Горского — пионера цветной съемки в Российской империи. Об этом сообщает пресс-служба учреждения.

Выставка под названием "Фотография. Изобретая цвет" займет весь третий этаж музея. В первом зале представлены отечественные и зарубежные фотоматериалы, которые использовались в XX веке. Посетители увидят пленки "Свема" и ORWO — самые доступные для советских фотолюбителей, а также легендарный Kodachrome, применявшийся профессионалами.

Отдельный раздел экспозиции посвящен цифровой эпохе. Организаторы покажут, как с развитием технологий менялась фиксация и передача цвета. Гости смогут сравнить снимки, сделанные цифровыми камерами конца 1990-х годов, и современные изображения, которые позволяют запечатлеть оптические эффекты, недоступные человеческому глазу.

Фото: канал Комитета по внешним связям Санкт-Петербурга